Schnipp, Schnapp, Haare ab? Das große "GNTM"-Umstyling 2020: Erste Details zur Highlight-Folge

In der fünften Folge von "Germany's next Topmodel" ist es so weit: Das große Umstyling steht vor der Tür. Wie in den 14 Staffeln zuvor, greifen Heidi Klum (46) und ihr Team aus Haar-Experten zu den Scheren und Farbtöpfen. Die 20 Kandidatinnen bekommen einen neuen Look verpasst - ob sie wollen oder nicht. Während sich einige Nachwuchsmodels nur kleine Veränderungen gefallen lassen müssen, verlieren andere einige Zentimeter. Das ist bereits bekannt.