Schneller Nachwuchs Amira Pocher ist wieder schwanger: Auch diese Promis hatten es eilig

Ob sich Prinz George (6) wohl Geschwisterchen gewünscht hat? Falls ja, haben seine Eltern Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) keine Zeit verloren, um ihm den Wunsch so schnell wie möglich zu erfüllen. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Sohnes am 22. Juli 2013 wurde die Herzogin von Cambridge wieder schwanger. Ihr zweites Kind, Prinzessin Charlotte (5), kam am 2. Mai 2015 zur Welt. Bei Prinz Louis ließen sich Kate und William ein wenig mehr Zeit: Er erblickte rund drei Jahre später das Licht der Welt, am 23. April 2018.