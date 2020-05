Gebrannte Mandeln und Herzerl fürs Gemüt

Die zuständige Beauftragte überwachte die Ausgabe mit einer Liste zum Abhaken. Auch auf die angeordneten Abstände der Risikogruppe wurde geachtet. In den Zeiten, wo sämtliche See- und Waldfeste im Tegernseer Tal abgesagt wurden, verbreite diese Mini-Wiesn to go "etwas Freude im Alltag der Menschen", sagt Bürgermeister Alfons Besel (FWG) bei seiner Stippvisite. "So ein knuspriges Hendl tut doch der Seele gut und auch das ist wichtig in diesen Tagen."