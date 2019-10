München - Bei bundesweiten Bauernprotesten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung sind am Dienstagvormittag drei Kundgebungen in Bayern geplant. Auch in München wird protestiert. "Auf geht's nach München! Kommt mit oder ohne Schlepper! Nur gemeinsam können wir was erreichen!", schreiben die Initiatoren, die für 11 Uhr zu einer Schlepper-Sternfahrt am Odeonsplatz aufgerufen haben.