Schlechtes Omen? Herzogin Meghan bei den US Open: Ist Serena Williams' Team "besorgt"?

Herzogin Meghan (38) will Serena Williams (37) offenbar eine gute Freundin sein: Von der Tribüne aus will sie der Tennis-Queen an diesem Samstag die Daumen drücken. Denn dann findet das Finale der US Open in New York statt, das Williams gegen Bianca Vanessa Andreescu (19) bestreiten wird. Dass sich die Herzogin für den spontanen Trip nach New York entschieden hat, bereitet einigen Leuten in Williams' Umfeld Kopfschmerzen, wie "Page Six" berichtet.