Schlechte Stimmung in "Seehofers Spukschloss"

Das bleibt nicht ohne Folgen. In Berlin wird das einst so stolze Innenministerium spöttisch "Seehofers Spukschloss" genannt, die Stimmung im Hause sei so schlecht wie noch nie, die Fluktuation hoch. Das Ressort habe Schwierigkeiten, qualifizierte Beamte zu finden, in der neuen Abteilung Heimat seien noch etliche Stellen unbesetzt.