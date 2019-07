Dabei heißt es in der Verwaltung, selbst bei den aktuellen 15.000 Kapazität habe man die vorgeschriebenen Lärmschutz-Werte nur deshalb nicht gerissen, weil eine Art Bonus für Altanlagen gegolten habe.

Den will man offenbar erhalten. Und so hat man auch untersuchen lassen, inwieweit man mit 18.100 Zuschauern die Bedingungen für die zweite (oder sogar eines fernen Tages die erste) Liga erfüllen könnte. In der Stadtverwaltung war zuletzt die Rede davon, dass sogar eine Erstligatauglichkeit in Giesing mit dieser Kapazität denkbar wäre. Möglicherweise müsse das Stadion dann aber komplett seitlich geschlossen werden – und alle Tribünen überdacht (auf den Stehplätzen in Ost und West steht man noch im Regen).

TSV 1860: Jetzt kommen die Tage der Entscheidung

Der TSV soll in den letzten Wochen nicht immer glücklich mit den Gesprächen gewesen sein. So soll Geschäftsführer Michael Scharold einmal rhetorisch gefragt haben, ob ein so geringer Stadion-Ausbau für Sechzig (das mit einer erhöhten Miete rechnen müsste) wirtschaftlich überhaupt noch sinnvoll sein könne.

Jetzt also wird es ernst für die Löwen. Am Freitagabend beim Saison-Auftakt im – natürlich wieder mit 15.000 Fans ausverkauften – Stadion gegen Preußen Münster (19 Uhr/AZ-Liveticker und Magenta Sport). Und die nächsten Tage im Rathaus.

Es heißt, spätestens am Montag werde den Stadträten das Papier aus dem Sportreferat zugestellt. Dann dürfte sich auch Reiter bald äußern, was er mit dem Stadion vorhat. Und die Fans wissen, ob sie in wie immer aufgeregten Zeiten zumindest ein bisserl mehr Sicherheit für die nächsten Jahre haben.

Oder: Ob die Endlos-Diskussion, ob man doch irgendwann wegen eines Aufstiegs ein neues Stadion brauchen könnte, in den Giesinger Boazn von Neuem beginnt.

