Schon am Montag hatte Günther Gorenzel Kritik an den eigenen Anhängern geübt. "Pyro ist verboten, Pyro kostet Geld, es wird erneut eine Strafe auf uns zukommen. Das schadet dem Image, der Kasse und den Fans selbst. Durch solche Aktionen rücken wir uns wieder selbst in ein schlechtes Licht", erklärte Gorenzel, der eindringlich an die Anhänger apellierte, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen. Auf die notorisch klammen Löwen wird nun eine empfindliche Geldstrafe zukommen.