München: Erstmals werden Flugzeugentführungen Mittel des Terrors

Bald wird er Chefdenker der heute hoch eingeordneten Künstlergruppe "Spur" (der anfangs auch Eisch angehörte), gründet in West-Berlin zusammen mit Fritz Teufel die "Kommune I" sowie die ganz bösen "Schwarzen Ratten". Von "Bullen" verfolgt, setzt er sich nach Jordanien ab, wo er sich zum Terroristen und Antisemiten wandelt. In Münchner Gerichten werde ich ihn wiedersehen – ebenso wie den Politclown Teufel und den als Idealist kläglich gescheiterten Studentenführer Rolf Pohle. Schluss mit lustig.

Inzwischen ist nämlich Terror angesagt. Mir wird eine Untergrundschrift zugespielt: ein aus dem Portugiesischen übersetzter Text des Brasilianers Carlo Marighella vom Juni 1969. Dieser predigt den bewaffneten Kampf als "Stadtguerillero". Bis auf die Logistik genau werden da erläutert: Mobilität, Informationsbeschaffung, Überraschungstaktik, Banküberfälle, Waffenumleitung, Eindringen in feindliche Objekte, Entführung, Befreiung Gefangener, physische Beseitigung von Führern. Erstmals werden Flugzeugentführungen als Teil des bewaffneten Kampfes beschrieben.

Dem schlecht gedruckten Papier, das ich wiederfand, entnehme ich einen entscheidenden Satz: "Auf den Terrorismus als Waffe kann der Revolutionär niemals verzichten."

Zwar geht es dem untergetauchten KP-Abgeordneten Marighella allein um den Sturz der Militärdiktaturen in Lateinamerika (in Chile gelingt das, bis zum US-geförderten Gegenschlag, auf demokratischem Weg). Im Westen Deutschlands und Berlins jedoch wird das illegale Machwerk des Brasilianers zur Bibel der Revolution – so wie das Pamphlet "Was tun‘?", das Lenin 1902 im Münchner Exil verfasst hat.

Vielen bietet es nun Träume. Für einige Aktivisten wird es zum Handbuch des Terrors, nicht zuletzt für die blutrote RAF des blutjungen Andreas Baader, der in München wegen Gewalttätigkeit vom Maximiliansgymnasium flog. Noch lange – und noch über Gräber toter Terroristen hinweg – werden sie mit erhobener Faust unübersetzt die Parole knurren: "La luta continua" – der Kampf geht weiter.

13. Februar 1970: Der Anschlag in der Reichenbachstraße

Der internationale bewaffnete Kampf beginnt am 10. Februar 1970 in Riem. Bei der Zwischenlandung einer El-Al-Maschine stürmen drei Palästinenser in den Transitraum. Dort treiben sie alle jüdischen Passagiere ins Flugzeug zurück, um es nach Libyen zu entführen oder zu sprengen. Als sich die Israelis zur Wehr setzen, werfen sie zwei Handgranaten. Dadurch wird die mutige Arie Katzenstein getötet. Der Pilot Uriel Cohen und elf weitere Passagiere werden schwer verletzt. Die Attentäter werden festgenommen. Vor Gericht bekennen sie sich zwar zur Tat, werden aber im September aus Deutschland abgeschoben, ohne weiter strafverfolgt zu werden.

Der Kampf geht weiter: Am frühen Abend des 13. Februar 1970 brennt das Alters- und Gästeheim der israelitischen Kultusgemeinde in der Reichenbachstraße (die AZ hat zum Jahrestag groß daran erinnert). Als das Feuer kurz nach 23 Uhr gelöscht ist, melde ich meinen Redaktionen: "Rauch liegt immer noch, wie in einer Bombennacht des Krieges, über dem Vergnügungsviertel am Gärtnerplatz." Acht ältere Menschen, darunter zwei KZ-Überlebende, verlieren durch den Anschlag ihr Leben. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) besucht die vielen Verletzten im Krankenhaus. Dort liegen auch noch der israelische Pilot und zehn weitere Opfer des vorigen Blutbades.

Am 17. Februar scheitert auf dem Münchner Flughafen ein weiterer Anschlag, den zwei Jordanier und ein Ägypter in einem jugoslawischen Flugzeug mit tschechischen Waffen versuchen. Einer Stewardess ist das Handgepäck der schnurrbärtigen Fluggäste aufgefallen. Bei ihnen findet man nicht nur tschechische Feuerwaffen, sondern auch englische Texte, die sie an Bord als "Selbstmordeinheit" verlesen und an ihre Auftraggeber in Bagdad melden sollen. Sie gehören, wie auch die ersten Attentäter, zur extremistischen "Action Organisation for Liberation of Palestine".

Bayerischer Staat reagiert: 117 Objekte werden geschützt

Der Generalbundesanwalt übernimmt. Am 22. Februar trifft der israelische Außenminister Abba Eban in München ein. Im Zusammenhang mit der Brandstiftung werden nunmehr 117 Objekte in Bayern geschützt. Die Sonderkommission wird um 80 Beamte verstärkt. Außer der Erkenntnis, dass die explodierten Handgranaten russischer Herkunft waren, kann kein konkreter Tatbeweis ermittelt werden. 2017 wird der Fall ad acta gelegt.

So massiv, so mörderisch, so international vernetzt beginnt dieses Jahr des Terrors in dieser weltoffenen Stadt. Derweil feiern die Münchner ihren Fasching so ausgelassen wie immer. Unauffälliger Gast ist damals ein 23-jähriger Jura-Student namens Bill Clinton aus New York. 23 Jahre später wird er Präsident der USA sein.

