Schiri: Fehlentscheidung bei Perisic-Handspiel!

Auf der Website des DFB hat Fröhlich die beiden äußerst strittigen Situationen nochmal analysiert. Er kommt zu dem Schluss, dass Fritz beim Perisic-Handspiel eigentlich auf den Punkt hätte zeigen müssen. "Der linke Arm wird nach links abgespreizt und von oben nach unten in die Flugbahn des Balles geführt. Die Körperfläche wird dadurch unnatürlich vergrößert. Das ist letztendlich ein strafbares Handspiel, welches in dieser Situation mit Strafstoß zu ahnden ist", so Fröhlich.