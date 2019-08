Andreas Scheuer will teils tiefgreifende Änderungen in der Straßenverkehrsordnung vornehmen. Unter anderem sollen Autos und E-Scooter in wenigen Monaten auf Busspuren fahren dürfen - für Verkehrssünder soll es außerdem deutlich härtere Strafen geben. Ein Punkt sorgt bereits für große Kritik.