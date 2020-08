Ein Ladenbesitzer in der Nähe bestätigt, dass diesen Sommer besonders viel an der Isar los ist. Er erzählt auch, dass viele Leute, die bei ihm Pfandflaschen kaufen, den Pfand nicht wieder selbst zurückbringen. "Das war aber schon immer so." Am Ufer sieht man so auch viele Pfandflaschensammler, die Glasscherben werden aber natürlich auch von ihnen liegengelassen. "Ich habe Leute gesehen, die leere Flaschen auf den Weg gestellt haben und dann mit anderen Flaschen so lange darauf geworfen haben, bis sie zerbrechen", erzählt Dykiert. "So etwas ärgert mich."

Hochwasser hat den Isar-Müll weggespült

Für die Stadtrats-SPD ist das Müllproblem an der Isar schon seit längerem Thema. Vor mehr als zwei Wochen forderte SPD-Stadtrat Christian Vorländer in der AZ bereits eine Öffentlichkeitskampagne, die "dazu beitragen soll, das Verantwortungsbewusstsein zu schärfen". Doch die Ankündigung solcher Kampagnen bringt den Anwohnern - zumindest kurzfristig - nichts.

Sobald Wolfgang Dykiert mit seinem Hund am Reinigungstrupp der Stadt vorbeigegangen ist, lässt er Aslan wieder freien Auslauf. Die Wiese ist hier gesäubert, auf dem Weg glänzen nur noch vereinzelt Scherben in der Sonne. "Die Überflutung an der Isar war eigentlich ein Glück", sagt Dykiert. Wegen des hohen Wassers kamen ein paar Tage weniger Leute zum Feiern, es lag viel weniger Müll auf der Wiese. "Zudem hat das Wasser auch den Müll weggespült", erzählt er.

Für das Wochenende ist wieder strahlender Sonnenschein angekündigt. Auch das Isar-Hochwasser soll langsam abnehmen. Dykiert erwartet dann wieder tausende Feiernde an der Isar – und am nächsten Morgen ihren Müll. "An solchen Tagen gehe ich gar nicht hier runter", erzählt er. Dann bleibt er lieber oben am Ufer, an den Frühlingsanlagen. "Hier sind weniger Scherben", erzählt er. "Dafür verrichten hier die Leute ihre Notdurft im Gebüsch." Zwischen Glasscherben und Fäkalien sind Letzteres für ihn und Aslan das kleinere Übel.

Müllproblem in München?

