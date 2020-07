München - Vor der Klinik stehen die Menschen, denen wir in der Krise so viel zu verdanken haben: In weißen Kitteln und grünen Kasacks haben sich die Medizinischen Fachangestellten vor dem Herzzentrum versammelt. Eine von ihnen ist Susanne Fischer. Die 37-Jährige arbeitet seit 16 Jahren in dem Spezial-Klinikum. Sie fordert mehr Anerkennung für ihren Job. "Wir Fachangestellten machen die gleiche Arbeit wie die anderen Krankenpfleger", sagt Fischer.