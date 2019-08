Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher war in Deutschland vor allem aus der TV-Sendung "Löwenzahn" bekannt, in der Krauss seit 1981 zunächst an der Seite von Peter Lustig, ab 2006 zusammen mit Guido Hammesfahr, die Rolle des sympathisch-bärbeißigen Nachbarn Hermann Paschulke spielte.