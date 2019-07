Vorbereitungsturnier in Heimstetten

Bald ist die Vorbereitung bei den Löwen vorbei – nach vielen Testspielen und einem Trainingslager in Österreich steht nun am kommenden Wochenende die Generalprobe an. Beim Schauinsland Reisen Cup in Heimstetten bei München wollen die Sechzger für den letzten Feinschliff vor dem Ligastart gegen Preußen Münster (19. Juli, 19 Uhr) sorgen.

Das Turnier ist hochkarätig besetzt: Neben den Löwen nehmen die beiden Erstligisten Borussia Mönchengladbach und FC Augsburg teil, außerdem ist die SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Liga mit dabei.

Bierofka testet zwei verschiedene Systeme

Im Halbfinale müssen die Löwen um 16 Uhr gegen die "Fohlen" aus Gladbach ran, um 17 Uhr findet dann das Spiel um Platz drei statt, das Finale im Sportpark Heimstetten ist für 18 Uhr angesetzt. Gespielt wird jeweils nur eine Halbzeit über 45 Minuten, bei einem Unentschieden folgt direkt eine Entscheidung durch Elfmeterschießen.

"Wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach, also ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass wir gewinnen", so Trainer Daniel Bierofka am Donnerstag. "Nach nur 15 Minuten fängt das Spiel gegen den zweiten Gegner an. Ich will nochmal zwei unterschiedliche Systeme spielen und beide Torhüter sehen, bevor ich mich entscheide."