München - Sie soll den Bau von Luxus-immobilien verhindern und bezahlbaren Wohnraum in der Stadt erhalten: die verschärfte Zweckentfremdungssatzung, die am 1. Januar in Kraft getreten ist. Sie legt fest, dass Eigentümer, die vermieteten Wohnraum abreißen, diesen künftig auch wieder durch Mietwohnraum ersetzen und ihn zur ortsüblichen Vergleichsmiete anbieten müssen. Die Wohnung darf nur noch fünf Prozent über dem örtlichen Mietspiegel liegen.