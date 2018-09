Der Anteil an Wohnen im Areal liegt bei 20 Prozent. Als Gebäudehöhe sind 22 Meter, teils 27 Meter anvisiert. Das neue unterirdische Parkhaus mit 546 Stellplätzen bereitet einzelnen Anwohnern Kopfzerbrechen. Denn die Ausfahrt soll über die schmale Hotterstraße führen.

Bau ab 2020

Noch vor Weihnachten soll das Büro Foster seine Ideen für die Umgestaltung vorstellen. Ab 2020 wird mit drei Jahren Bauzeit gerechnet: Für Abriss von Parkhaus und Post – samt der Verwirklichung von drei mondänen modernen Neubauten.

Foster baute die Reichstagskuppel

In Berlin hat das Büro Foster die Reichstagskuppel geschaffen, in München den hochmodernen Anbau des Lenbachhauses. Architekt Hamann ist „sehr optimistisch“ in der Münchner City einen besonderen urbanen Platz schaffen zu können. Er ist Spezialist für Apple Stores und ökologisch nachhaltiges Design. Die Achse Kaufinger Tor - Hofstatt soll optisch nicht austauschbar wirken. Christian Hirmer: “Wichtig ist uns ein qualitätsvoller Ort“.

Hotterstraße während des Umbaus: "Es wird eng"

Die Hoteliers Michael Bergau (r.) und Matthias Fischer (l.) führen das Mercure Hotel München Altstadt in der Hotterstraße 4. Bergau sagt: „Ein tolles Büro haben die Investoren für die Neuplanung gewonnen. Wir, als Hotel mit 160 Betten, sehen erstmal die Baustelle. Die müssen wir überleben, wie den Bau der Hofstatt. Einen Riesen-Bauzaun brauchen wir. Die Kommunikation mit den Investoren ist bis jetzt sehr gut.

Matthias Fischer meint: „Mein Büro ist im Erdgeschoss der Einbahnstraße Hotterstraße. Taxis halten, lassen Gäste aus- und einsteigen. Es wird eng und knackig, wenn hier noch mehr Fahrzeuge durchfahren.“