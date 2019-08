"Die Aufstellfläche vor dem Waschsalon wird vergrößert und die Querung an der Kirchenstraße verkürzt", sagt Nina Reitz, Sprecherin der SPD im BA. Die Bushaltestelle an der Flurstraße, wo auch eine Grundschule ist, wird ein Stück verlegt, um den Fußweg dorthin zu verbessern. Zudem soll es in der Kirchstraße zukünftig eine Mobilitätsstation, einen Platz für Leihradl sowie Leihautos geben.