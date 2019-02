Samantha Markle wütet wieder Herzogin Meghan: Eskaliert der Familienstreit?

Nach der Hochzeit mit Prinz Harry soll Meghan ihrem Vater laut einer der Freundinnen angeblich einen Brief geschrieben haben. Darin soll sie ihn gebeten haben, sie nicht weiter über die Medien zu diskreditieren, damit sie ihre Beziehung retten könnten. Zurück sei ein Brief gekommen, in dem Thomas Markle seine Tochter um ein gemeinsames Fotoshooting gebeten habe - das sei das Gegenteil von dem gewesen, was Meghan wollte, so die Vertraute gegenüber "People". Auch über die Halbgeschwister Meghans wollen die Insider Genaueres wissen: Eine enge Beziehung habe es nie gegeben, behaupten die Freundinnen: Samantha und ihr Halbbruder Thomas Jr. (52) seien nie "Teil ihres Lebens" gewesen, heißt es da.