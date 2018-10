Samantha Markle in London Herzogin Meghan: Hat die Palastwache ihre Schwester weggeschickt?

Sowohl Meghans Halbschwester, als auch der Vater der Herzogin, Thomas Markle (74), haben immer wieder für Aufsehen gesorgt. Vor der royalen Hochzeit am 19. Mai war aufgeflogen, dass Meghans Vater gestellte Bilder an Paparazzi verkauft hatte. Er kam anschließend wegen gesundheitlicher Probleme nicht zur Trauung auf Schloss Windsor. In einem britischen TV-Interview ließ er später Details aus privaten Gesprächen mit Harry und Meghan durchsickern, bevor er der US-Presse erklärte, er fühle sich ausgeschlossen.