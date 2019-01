Unterhaching - Die Saisonvorbereitung stockt bei der Spielvereinigung. Das auf Freitag angesetzte Testspiel gegen den SSV Ulm musste witterungsbedingt abgesagt werden, auch an den normalen Trainingsbetrieb ist knapp drei Wochen vor dem Rückrundenauftakt (am 28. Januar in Aalen) nicht zu denken. Deshalb trainierte die von Claus Schromm betreute Mannschaft am Donnerstag in der Halle in Oberhaching.