"Stand heute gibt es keinerlei Probleme, auch nicht bei den höchsten Belastungen. Es sieht momentan sehr gut aus", sagte Bundestrainer Joachim Löw im Trainingslager in Eppan: "Wenn wir das Gefühl haben, dass er 100 Prozent Leistung bringen kann, dann kann er dabei sein." Neuer hechtete am Donnerstag schon wieder wie in besten Zeiten nach den Bällen, er absolvierte die komplette Trainingseinheit. Trotzdem gibt's im Zeugnis nur einen Punkt für Neuer.