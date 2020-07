Auch Sancho zieht es so oder so zurück in sein Heimatland. Laut "Telegraph" sollen die Dortmunder bereits einen Ersatz für ihren schnellen Dribbler suchen und diesen in Bremens Milos Rashica auch schon gefunden haben. Nur ist der Spielerwille alleine nicht entscheidend.

Es geht auch ums liebe Geld. Leverkusen beharrt bei Havertz auf den Preis von 100 Millionen Euro, Dortmunds Schmerzgrenze bei Sancho liegt sogar bei 120 Millionen Euro. Ablösesummen, die in Corona-Zeiten auch von Top-Klubs kaum zu stemmen sind. Chelsea und ManUnited versuchen deshalb, den Preis noch zu drücken. Ohne die garantierten Millionen durch die Champions-League-Teilnahme dürften die Verhandlungen aber schwierig werden.

Für beide Klubs ist es also verdammt wichtig, dass sie am Sonntagabend noch immer unter den ersten Vier stehen. Oder macht Leicester City den großen Spielverderber? Der Überraschungsmeister von 2016 um Toptorschütze Jamie Vardy (23 Tore) könnte die Favoriten ärgern. Und einen von beiden – Havertz oder Sancho – womöglich noch den großen Premier-League-Traum vermiesen.

