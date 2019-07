Löwen gegen Münster: Startschuss in der 3. Liga

Für die Löwen beginnt am Freitagabend die neue Spielzeit in der 3. Liga – die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka empfängt zum Saisonauftakt Preußen Münster im Grünwalder Stadion.

Die Münsteraner haben es in der vergangenen Saison auf den 8. Tabellenplatz geschafft – gegen die Löwen gab es im Hinspiel ein 0:0, im Rückspiel musste sich der TSV 1860 mit 0:1 geschlagen geben.

TSV 1860 gegen Münster: Gebhart von Anfang an?

Fest steht: Neuzugang Dennis Erdmann wird neben Felix Weber in der Innenverteidigung starten. Der 28-Jährige wurde geholt, um für die nötige Stabilität in der Defensive zu sorgen.

Fraglich ist noch, ob Rückkehrer Timo Gebhart, der zweite richtige Neuzugang, von Beginn an spielen wird. In seiner ersten Trainingseinheit an der Grünwalder Straße zeigte er sich jedenfalls motiviert und spritzig. Gut möglich, dass Coach Bierofka im offensiven Mittelfeld von Beginn an auf den erfahrenen Allgäuer setzen wird.