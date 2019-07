TSV 1860 gegen Münster: Gebhart in der Startelf?

Fest steht: Neuzugang Dennis Erdmann wird neben Felix Weber in der Innenverteidigung starten. Der 28-Jährige wurde geholt, um für die nötige Stabilität in der Defensive zu sorgen.

Fraglich ist noch, ob Rückkehrer Timo Gebhart, der zweite richtige Neuzugang, von Beginn an spielen wird. In seiner ersten Trainingseinheit an der Grünwalder Straße zeigte er sich jedenfalls motiviert und spritzig.

Gut möglich, dass Coach Bierofka im offensiven Mittelfeld von Beginn an auf den erfahrenen Allgäuer setzen wird. Der 40-Jährige hat sich in der Vergangenheit allerdings nicht besonders experimentierfreudig gezeigt. Daher könnte der TSV-Trainer wie in der Vorbereitung Simon Seferings auflaufen lassen - mit Gebhart als Joker in der Hinterhand.

Lesen Sie auch: Fragwürdige Vertragsklauseln - Löwenstüberl bleibt dicht!