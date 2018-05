Arsenal-Coach Arsène Wenger, der gegen Burnley sein letztes Heimspiel bestritt, hatte am Sonntag Zweifel an Özils Fitness geweckt. "Seine Rückenprobleme sind wieder aufgetreten", wurde Wenger in britischen Medien zitiert. "Ich glaube nicht, dass er uns in dieser Saison noch einmal zur Verfügung steht."