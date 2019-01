Lena schockiert über Blutspendeverbot für Schwule

"Phili sagte mir gerade: 'Ich würde ja gerne Blut spenden, aber ich darf nicht!' Ohne Scheiß, ich finde es gerade richtig krass. Phili darf kein fucking Blut spenden, weil er schwul ist! Ich bin richtig schockiert." Sie geht zu dem jungen Mann, küsst ihn liebevoll und sagt: "Ich will dein Blut." Abschließend richtet Lena eine Botschaft an Politiker: "Das ist nicht okay. Das ist nicht cool Deutschland."