Wie der Rekordmeister am Freitag mitteilte, soll in der nächsten Woche jede Pflegeeinrichtung je zehn Sachertorten erhalten. Die Aktion sei mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium abgestimmt. Die alten Leute sind in diesen Wochen und Monaten mit am meisten belastet - auch weil sie nicht besucht werden dürfen.