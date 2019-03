In dieser Konstellation hat es 1860 jetzt in der Hand, die seit Winter schwächelnden Hachinger erstmals in der Saison zu überholen. Bierofka sagt dazu: "Es gab schon mal Zeiten, da haben wir Unterhaching mit dem Fernglas suchen müssen." Nun wolle er mit seinen Aufschwung-Löwen (drei Siege aus vier Spielen) die Gunst der Stunde nutzen: "Wir haben absolut Respekt vor Unterhaching, aber ich bin überzeugt von meiner Mannschaft und in der Form, in der wir gerade sind, können wir ihnen Probleme bereiten."