...Grantler in der Gesellschaft: "Was ich vermisse in unserer Gesellschaft: Dass die Leute morgens mal aufwachen und sagen: 'Verdammt nochmal, geht es mir gut'. Jetzt können sie ja locker sagen, der hat es ja leicht, der hat einen guten Job, der hat viel Geld, alle sind gesund in der Familie, der hat eine Wurstfabrik - alles gut! Aber das habe ich ja weder geerbt noch im Lotto gewonnen, dafür habe ich 40 oder 50 Jahre gearbeitet. Und ich sage jedem, der in Deutschland unzufrieden ist: Jeden Morgen, wenn ich in Bad Wiessee aufstehe und auf den See runterschaue, weiß ich, dass dieser Tag schon gut gelaufen ist. Es gibt viele in unserer Gesellschaft, die stehen auf, schauen in den Spiegel und sagen: 'Der Tag ist schon gelaufen'."

Hoeneß: Beim FC Bayern "hochkant rausfliegen"

...Grabenkämpfte unter Politikern: "Gerade in der Politik hätte ich mir gewünscht, dass nicht alles rauskommt. Wenn ich mir heute überlege, es wäre eine wichtige Sitzung: Wenn einer bei Bayern München aus dem Vorstand oder aus dem Aufsichtsrat was rausschicken würde, der würde hochkant rausfliegen. Wenn sie das nicht beherrschen, können sie nicht die Vertreter der Bürger in der Öffentlichkeit sein. Es tut mir furchtbar leid!"

...die Sicherheit in München: "Die Sicherheit ist in diesem Land einmalig. Wir haben beim FC Bayern viele ausländische Spieler, die von weit herkommen: aus Brasilien, aus Kolumbien, aus Frankreich. Sehr viele Spieler, etwa Claudio Pizarro aus Peru, bleiben in Deutschland, in München, in Bayern. Giovane Elber überlegt gerade, aus Brasilien nach Deutschland zu ziehen. Ich habe ihn gefragt: 'Warum machst du das, du verlässt deine Familie?' Er sagt: 'Nein, hier kann ich in Ruhe über die Straße gehen. Meine Frau kann auch nachts über die Straße gehen. In Brasilien undenkbar'. Das ist ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Und da ist Bayern natürlich ein Vorbild. Wir können alle sehr, sehr zufrieden sein, dass es so ist, und dass es auch so bleibt."

