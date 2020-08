Was der Runde Tisch nun beschließen wird, bleibt abzuwarten. An Aktualität mangelt es dem Thema jedenfalls nicht: Auch am vergangenen Wochenende war die Polizei mehrfach am Gärtnerplatz im Einsatz. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte schon vor Wochen die Kommunen aufgefordert, den Erlass von Alkoholverboten im öffentlichen Raum zu prüfen. In Bamberg und Nürnberg ist es in Teilen der Altstadt bereits verboten, an den Wochenenden abends Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen.