In London darf die Achterbahn nicht Olympia-Looping heißen

Und so begann ein Wettbewerb, Looping um Looping. Ein Wettbewerb, der in der Olympiabahn seinen Abschluss fand. "Mehr Loopings als fünf, das lohnt sich eigentlich für keinen Betreiber", da ist sich Barth sicher. Auf dem Oktoberfest 1989 stellte Barths Vater die Olympia-Achterbahn vor. "Der Name Olympia stand schnell fest: Fünf Ringe und München als Olympiastadt", erklärt Barth. Nur wenn die Achterbahn im Winter nach London zieht, darf sie nicht mehr Olympia-Looping heißen: rechtliche Schwierigkeiten. "Da müssen wir sie umbenennen", sagt Barth.