Rummenigge über Lewandowski: "Besser geht es nicht"

Rummenigge setzt sich auch deshalb so für die Wahlen ein, da sich in Robert Lewandowski dieses Jahr ein Bayern-Star berechtigte Hoffnungen auf die Auszeichnung machen darf. Der Top-Torjäger sei aktuell "in der Form seines Lebens. Besser geht es nicht", so Rummenigge: "Robert hätte es verdient."