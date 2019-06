Rührendes Vorwort Herzogin Meghan: "Es wird zweifellos dein Leben verändern"

Herzogin Meghan (37, "Suits") befindet sich zwar derzeit in der Babypause, doch komplett still wird es um die Ehefrau von Prinz Harry (34) trotzdem nicht. Nun macht sie sich für die Adoption von Tieren stark. In einem Vorwort für den Jahresrückblick der Tierschutzorganisation Mayhew Animal Home teilt die frisch gebackene Mutter in persönlichen Worten ihre große Tierliebe und ihre eigenen Erfahrungen mit Hunden mit.