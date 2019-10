Doku über Harry und Meghan: Zuschauer sehen Royals kritisch

Die ARD gab eine Programmänderung bekannt, nachdem die ITV-Doku in Großbritannien so hohe Welle geschlagen hatte. Harry und Meghan sprachen offen über ihr royales Leben und die Schwierigkeiten mit der Klatschpresse. Das kommt bei vielen TV-Zuschauern nicht gut an. Die britische Boulevardzeitung "Daily Express" bildet in ihrer Sonntagsausgabe die Stimmung im Land ab.