Rückzug als Senior Royals Wer war die treibende Kraft hinter dem Megxit?

In der Biografie "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" von den Co-Autoren Carolyn Durand und Omid Scobie, die am 11. August erscheint, soll Harry genau dazu Stellung beziehen. "Besonders das Wort 'Megxit' hat Prinz Harry immer verärgert. Es erweckt den Eindruck, dass die Entscheidung, die königliche Familie zu verlassen, von Meghan getroffen wurde", wird die Quelle wörtlich zitiert.