"Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga" habe man kurzfristig beschlossen, "den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen", schrieb die DFL am Nachmittag in einer Stellungnahme. Die Kehrtwende sicher auch, weil der Druck der Öffentlichkeit zu groß wurde und die Reaktionen der Spieler ("Fußballer werden in dieser Situation wie Affen im Zirkus behandelt", so Union Berlins Torhüter Rafal Gikiewicz) für sich sprachen.