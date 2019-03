Kovac gewann zwei seiner drei bisherigen Finals. Mit Eintracht Frankfurt das Pokal-Endspiel als Underdog gegen die scheinbar übermächtigen Heynckes-Bayern und die Bundesliga-Relegation 2016 gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg. In den Ausscheidungsspielen für die WM 2014 hielt er als Nationaltrainer das aufstrebende Island in Schach, führte sein Heimatland zur Endrunde in Brasilien. Gegen Island! Wenn das mal keine Last war!

Kovac verpürt keinen Druck

"Ich verspüre keinen Druck. Angst und Druck kenne ich nicht. Anspannung ist immer da, das gehört zum Fußball dazu", betont Kovac mit ruhiger Stimme. Klopp, der aus seiner Emotionalität Kraft zieht und sie laut und gestenreich an seine Mannschaften vermittelt, sagte einst dem "Spiegel": "Ich spüre nur den Druck, den man sich eben macht, wenn man ein Fußballspiel gewinnen will. Seit meinem fünften Lebensjahr ist das so. Wenn ich mit dem Fahrrad zum Spiel gefahren bin, wollte ich unbedingt gewinnen." Er spüre stattdessen stets "die Chance".

So auch jetzt. Man brauche "eine außergewöhnliche Leistung", so Klopp. Die Bayern seien "offenkundig in einer anderen Phase als vor dem Hinspiel, es ist ein deutlich besserer Zeitpunkt für sie", sagte Klopp. Aber: "Wir sind stark genug, ihnen einen guten Kampf zu liefern". Na dann: "Allez!" – Los!

