NIKLAS SÜLE, NOTE 3: Der Klotz in der Zentrale behielt den Überblick. Klärte einen wichtigen Kopfball vor Babel, sehr aufmerksam in den Zweikämpfen. Nahm sich bei Eckbällen und Freistößen des Weltfußballers in spe an: dem Klotzkollegen Virgil van Dijk. Das Duell vor dem 1:2 gewann allerdings der Holländer.