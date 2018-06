Schweinsteiger-Rückkehr nach München am 28. August

Die Antwort lautet "jein". Der Weltmeister von 2014, aktuell bei Chicago Fire unter Vertrag, bestreitet am 28. August in München, in der Allianz Arena, sein Abschiedsspiel. Dabei wird der 33-Jährige, der von 2002 bis 2015 für die Bayern spielte, eine Halbzeit im Jersey von Chicago Fire auflaufen und die andere Hälfte im Dress der Bayern spielen.