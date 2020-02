Rückkehr nach Großbritannien Harry und Meghan: Diese Jobs erledigen sie noch für die Queen

Auftritt mit Bon Jovi

Prinz Harry wird am 28. Februar an einem "Invictus Games"-Event mit Rockstar Jon Bon Jovi (57) teilnehmen. Dabei soll auf die bevorstehende Veranstaltung in Den Haag aufmerksam gemacht werden. Bon Jovi will dafür seinen Hit "Unbroken" mit dem "Invictus Games"-Chor neu aufnehmen.