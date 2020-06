RTL nutze bei den Spielen oft die Aufbauten, die ITV einige Wochen zuvor im Einsatz hatte. Denn "nur in dieser intensiven Synergie" habe das Projekt bislang geklappt". Sollte sich also ITV entscheiden, die Herbst-Produktion von "I'm a celebrity - Get me out of here" abzusagen, bekommt RTL ein Problem.