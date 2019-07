Herzogin Meghan (37) plant offenbar, für ihren zwei Monate alten Sohn Archie einen Rettungshund zu adoptieren - als besten Freund. "Meghan will wirklich einen Hund, mit dem Archie seine Kindheit verbringen kann. Sie hofft, dass sie unzertrennlich werden", erzählte ein Insider der britischen Zeitung "The Sun". Um einen Hund zu adoptieren, plane die Herzogin von Sussex, Tierheime in der Umgebung zu besuchen.