Royals in der Kritik Keine Presse: Meghan und Harry wollen Archies Taufe privat halten

Der Ort der Taufe wird laut einem Bericht der Tageszeitung "The Sun" die St. George's Kapelle sein, in der sich die beiden Royals auch das Ja-Wort gaben. Die Entscheidung für eine private Taufe ist in der britischen Öffentlichkeit umstritten. In den sozialen Netzwerken beschweren sich Royal-Fans, dass Meghan und Harry sich auf Kosten der Steuerzahler ein schönes Leben machen würden, ohne etwas zu liefern - in diesem Fall Bilder von der Taufe.