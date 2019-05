Royaler Nachwuchs Was Baby Sussex' Name bedeutet - und warum es keinen Titel trägt

Für seinen Zweitnamen "Harrison" braucht es nicht unbedingt ein Namenslexikon. Der Name bedeutet ganz einfach "Harrys Sohn". Diese Form der Namensgebung findet sich vor allem im skandinavischen Sprachraum, etwa in Schweden. Zusammengenommen ließe sich "Archibald Harrison" also mit "der sehr mutige Sohn des Harry" übersetzen. Gleichzeitig spielt der Name mit den Wurzeln der englischen Sprache und Kultur, die ihre Ursprünge auch in der Einwanderung germanischer und skandinavischer Stämme findet.