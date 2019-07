Royaler Nachwuchs Meghan und Harry halten Archies Paten geheim - dafür gibt es Fotos

Royal-Fans schauen wieder in die Röhre: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wollen nicht verraten, wer Taufpate von Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird. Das berichten britische Medien, unter anderem die Tageszeitung "Telegraph". Lediglich den Termin für die Taufe von Baby Archie haben beide bestätigt. Die Zeremonie wird am Samstag, den 6. Juli in einer privaten Kapelle auf Schloss Windsor unter der Aufsicht des Erzbischofs von Canterbury stattfinden.