Royaler Nachwuchs Baby Sussex ist da! Herzogin Meghan bringt Jungen zur Welt

Es ist ein Junge! Wie Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) über ihren gemeinsamen Instagram-Account mitteilten, hat Meghan einem kleinen Buben das Leben geschenkt. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex, am 6. Mai 2019 in den frühen Morgenstunden ihr erstgeborenes Kind willkommen geheißen haben", heißt es in dem Statement. Der Kleine wog bei der Geburt rund 3,2 Kilogramm.