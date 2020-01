Royaler Krisengipfel Treffen zum "Megxit": Queen steht hinter Meghan und Harry

Weiter lässt die Queen wissen: "Harry und Meghan haben klargemacht, dass sie in ihrem neuen Leben nicht auf öffentliche Gelder angewiesen sein wollen." Man habe sich auf eine Übergangsphase geeinigt, in der die beiden und Baby Archie Zeit in Kanada und im Vereinigten Königreich verbringen würden. Finale Pläne, wie der "Megxit" umgesetzt werden soll, stehen allerdings immer noch aus: "Dies sind komplexe Angelegenheiten, die meine Familie lösen muss, und es gibt noch einiges zu tun", heißt es. Die Queen habe darum geben, dass in den kommenden Tagen endgültige Entscheidungen getroffen werden würden.