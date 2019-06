Royal-Expertin erzählt Meghan und Harry: Nanny muss Geheimhaltungsvertrag unterschreiben

Alles für den kleinen Archie also, für andere Dinge hat Mama Meghan derzeit auch gar keinen Kopf, wie Nicholl weiter erzählt - Fitnessstudio zum Beispiel. Meghan soll überhaupt nichts daran liegen, nach der Geburt wieder so schnell wie möglich "in Form" zu kommen. "Kein hartes Training. Keine Gewichte. Sie genießt die Zeit und geht schonend mit sich um."