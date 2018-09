Robben nimmt Bayern-Kollegen in die Pflicht

Am Mittwoch dürften wieder die Altstars Robben und Ribéry in der Startformation stehen – in der Königsklasse kennen sie sich noch ein bisschen besser aus als der junge Gnabry. "Wir müssen den Weg weitergehen, wir haben noch Verbesserungspotenzial", forderte Robben mit Blick auf das Benfica-Spiel. "In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen. Da muss man aufpassen. Benfica Lissabon ist im Umschaltspiel sehr gut. Nach vorne haben wir sehr viel Qualität, aber wir müssen auch gut gegen den Ball arbeiten."

Es war Robbens Wort zum Sonntag. Dann verabschiedete er sich mit seiner Familie ins Wochenende.

